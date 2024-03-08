Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" ifadelerine yer verildi.