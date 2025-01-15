iPhone'da alarm hatası: 'Patronuma nasıl anlatacağımı düşünürken çıldırıyordum...'

Apple sorunu çözmek için çalıştığını ilk kez Nisan 2024'te belirtti ancak sorun görünen o ki devam ediyor.

Kullanıcılar 'Dikkat Farkındalığı Özellikleri'ni kapatmak gibi çözümün kesin olmadığı çeşitli yöntemler deniyor.

Modern dünyada uyandığınızda alarmı duymadığınızı fark etmek kadar panik yaratan ve can sıkan çok az şey var. Ancak ilginçtir ki son zamanlarda işe geç kalmanıza neden olan şey kaçırdığınız alarmlar ise, bu sizin hatanız olmayabilir. iPhone'larda yaşanan bir arıza, alarmların zamanında çalmamasına veya sessizce çalışmasına neden olarak binlerce kişiyi sürpriz bir şekilde yatakta bıraktı.

Aslında Apple, Nisan 2024'te bu soruna bir çözüm bulmak üzere çalıştığını söylemişti ama öfkeli kullanıcılar, düzeltmenin hâlâ çalışmadığını öne sürüyor. Geçen hafta yayınlanan ve 'önemli hata düzeltmeleri' getiren yazılım güncellemesine rağmen, sorunun iOS'un en son sürümlerini dahi etkilediği görülüyor.

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