Apple, iPhone serisinin yeni üyesi olan iPhone 16 için kolları sıvadı. iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, özellikleri ve fiyatı araştırılmaya başladı. Peki, Iphone 16 ne zaman çıkacak (Türkiye)? Yeni iPhone 16 lansmanı hangi ayda?

IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK (TÜRKİYE)?

iPhone 16'nın Eylül 2024'te lansmanının yapılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Eylül 2024'te duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

48mp Ultra Geniş Açılı Kamera

A18 Pro İşlemcisi Ve Yapay Zeka

Capture Düğmesi

Ayrıca ekrandan Face ID, daha iyi mikrofonlar ve Wi-Fi 7 ile 5G Advanced desteği gibi diğer yükseltmeler de bekleniyor.

IPHONE 16'NIN RENKLERİ BELLİ OLDU

Apple, yeni iPhone modellerini hazırlarken iPhone kullanıcıları ise yeni iPhone 16'ların hangi renklerle piyasaya sürüleceğini merak ediyor.



iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;

Siyah

Beyaz

Yeşil

Sarı

Pembe

Mavi

Mor