Iphone 16 ne zaman çıkacak (Türkiye)? Yeni iPhone 16 lansmanı hangi ayda?
Apple, yeni iPhone 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone kullanıcıları ise iPhone 16 ile gelecek olan yeni özellikleri ve IOS 18 işletim sisteminin nasıl olacağını merak ederken, İphone 16’nın çıkacağı tarihi de sorguluyor.
Apple, iPhone serisinin yeni üyesi olan iPhone 16 için kolları sıvadı. iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, özellikleri ve fiyatı araştırılmaya başladı. Peki, Iphone 16 ne zaman çıkacak (Türkiye)? Yeni iPhone 16 lansmanı hangi ayda?
IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK (TÜRKİYE)?
iPhone 16'nın Eylül 2024'te lansmanının yapılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Eylül 2024'te duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.
IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?
48mp Ultra Geniş Açılı Kamera
A18 Pro İşlemcisi Ve Yapay Zeka
Capture Düğmesi
Ayrıca ekrandan Face ID, daha iyi mikrofonlar ve Wi-Fi 7 ile 5G Advanced desteği gibi diğer yükseltmeler de bekleniyor.
IPHONE 16'NIN RENKLERİ BELLİ OLDU
Apple, yeni iPhone modellerini hazırlarken iPhone kullanıcıları ise yeni iPhone 16'ların hangi renklerle piyasaya sürüleceğini merak ediyor.
iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;
Siyah
Beyaz
Yeşil
Sarı
Pembe
Mavi
Mor