İntihar edeceğini söyleyip yardımına çağırdı! Öğretmenin korkunç sonu..

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde olay, gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belediyeevleri Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Çay (43) ile büfeci eşi Adem Çay (48) boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşamaya başladılar. Adem Çay, eşi Saadet Çay'a gece mesaj atarak ‘intihar edip kendini öldüreceğini’ yazdı.

BEKÇİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Saadet Çay da kendisini öldürmesin diye yardım etmek için yanına erkek arkadaşını alıp konuşmak üzere Adem Çay'ın depo olarak kullandığı eve gitti. Saadet Çay ile Adem Çay arasında Atakum ilçesinde bulunan yazlık evin boşanmaları halinde kime kalacağı konusunda çıkan anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Yan odada bulunan Saadet Çay'ın erkek arkadaşı silah doldur boşalt sesini duyunca kendini evden dışarı atıp bekçilerden yardım istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ve bekçiler evin kapısını kırıp içeri girdiklerinde İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ı silahla öldürülmüş olarak buldular. Evde bulunan Adem Çay, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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