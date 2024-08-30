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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Avusturya vatandaşı Kırıkkale'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avusturya vatandaşı, Kırıkkale'de yakalandı.

30.08.2024 - 12:56 | | AA
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Avusturya vatandaşı Kırıkkale'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, Avusturya'da uyuşturucu madde ticareti suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan H.C'yi Kırıkkale'de yakaladı.

H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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