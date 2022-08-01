İnternet üzerinden siparişle kiralık katil! Soruşturma başlatıldı, işte öldürmenin fiyatı...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü "Sorunlarından Kurtul" başlığıyla açılmış olan ve gündeme oturan bir internet sitesini takibe aldı. "kiralikkatil.net" ismi Sitede insanlardan farklı suç içerikli eylemler karşılığında para talep edildiği tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; "Adam Kaçırma, Adam Yaralama, İnfaz ve Kara Para Aklama" gibi birçok suçla ilgili katolagların bulunduğu site hakkında İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma açıldı.

Sitede "Cinayet" başta olmak üzere bazı şiddet içerikli fotoğrafların da kullanıldığı belirlendi. Sitenin domaininin yurt dışında olduğu tespit edildi.

"KENDİNİ ÖLDÜRTME" KATEGORİSİ DE VAR

"Sorunsuz ve güvenilir "Kiralık Katil" hizmetini profesyonel kadromuzla dünyanın her yerinde vermekteyiz" yazılı internet sitesinde "İstediğiniz kişiyi kaçıralım. Güvenli bir yerde sorgulayalım.

Bunu sizin adınıza yapıp gerekli bilgileri ve öğrenmek istediklerinizi öğrenelim. Sonrası sizlere kalmış... İsterseniz adam kaçırmadan sonra sonsuza dek ulaşılamamasını sağlayabiliriz. "Adam Kaçırma" hizmetimizde öldürme ve yaralama yoktur" ifadeleri dikkat çekiyor.

Söz konusu internet sitesinde ayrıca "Ev veya Araba Kundaklama" kategorileri de bulunuyor. Her suça fiyat biçilen sitedeki fiyatlandırma bölümünde "Türkiye'de adam öldürme için taban fiyat yedi bin 500 dolar, Avrupa içim taban fiyat ise dokuz bin euro olarak belirlenmiştir" yazıyor.

Sitede yer alan "Kendini Öldürtme" kategorisine ise "Öldürme ve cesedin ortadan kaldırılması 134 bin 300 liradır" yazılmış.

"RESİM VE VİDEOLU KANIT YOLLANIR"

"Bir sorununuz var ve çözülmesini istiyorsanız biz buradayız!" sloganının da kullanıldığı sitede "İş bitiminde tarafınıza resim ve video olarak işi bitirdiğimize daia kanıt yollanır" ifadelerine yer verilmiş... İşte söz konusu internet sitesinde yazılı olan ve dikkat çeken diğer ifadeler:

"Dayak (Orta Şiddet - Hastanelik olur. Bir ay çıkamaz): Türkiye en düşük fiyatla 26 bin 900 lira... Avrupa en düşük fiyat 45 bin 500 lira... Dayak (Şiddetli - Kolu ve bacağı kırılır ve yatağa bağlı kalır): Türkiye taban fiyat 44 bin 800 lira... Avrupa taban fiyat 63 bin 700 lira... Yaralama (Silah-Bıçak-Kezzap): 53 bin 700 liradır. Sitede "Hızlı Hizmetler" seçeneği ile suçların işleneceği sürelere ve fiyatlarına da vurgu yapıldığı tespit edildi.

Sitenin domaininin yurt dışında olduğu ve "Dolandırıcılık" amacıyla kurulmuş olabileceğinin değerlendirildiği ifade ediliyor.