Instagram’ın sevimli fenomeni üçüzler

ucuzbabasi (Ahmet Yıldız) ve 3uz.mom (Sevil Göksu Yıldız) kullanıcı adını kullanan üçüz ailesi, yediden yetmişe bir çok sosyal medya kullanıcısını gülümseten paylaşımları ile dikkat çekiyor. Ünlü simaların da takipçisi olduğu üçüzler, aktivite saatlerinde annelerini birer öğrenci edasıyla pür dikkat dinliyor, minik mutfaklarında iş birliği içinde çalışıyor ve tüm sempatiklikleri ile kullanıcıların sevgi dolu yorumlarını alıyor.

20 aylık olan sevimli üçüzler başak burcu ve Kocaeli Kartepe’de yaşıyor. İlkin üçüzlerden Miray dünyaya gözlerini açarken, Miray ve Gökay 3 hafta, Beray ise 4 hafta küvezde kalmış. Üçüzlere bakmanın pek kolay olmadığını ve herhangi bir yardımcıları da bulunmadığını söyleyen baba Ahmet Yıldız ve anne Sevil Göksu Yıldız, ailelerinin de şehir dışında olması nedeniyle üçüzlerle kendi başlarına ilgileniyor. Baba Ahmet Yıldız özel bir bankada evden çalışırken, anne ise şu anda ev hanımı. Bütün enerjisini üçüzlere harcadığını söyleyen ebeveynler halinden şikayetçi değil, ancak üçüzülerin sabahın ilk saatlerinde uyanmasından dertli. Öyle ki kimi zaman saat 8 itibariyle evdeki tüm işler bitmiş oluyor.

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Baba Ahmet Yıldız Instagram yolculuklarının iş arkadaşlarının üçüzleri merak etmesi ve onların da takip edebilmesi adına bir hesap açması ile başladığını söylerken, kısa zamanda üçüzlerin kavuştuğu bu büyük ilginin kendilerini de şaşırttığını ekliyor. Üçüzlerin yurtdışından da hatrı sayılır sayıda takipçisi olduğunu belirten baba Yıldız, özel anlar dışında keyifli ve güzel anları paylaşmada bir sakınca görmüyor, aksine güzel anılar biriktirdiklerini düşünüyor. Üçüzler benzer sayfalar ile de irtibat halinde. Baba Yıldız, bilinçli bir dijital medya okuryazarı olan paylaşımcı ebeveynlerin sağlıklı sosyal medya kullanıcıları olduğunu düşünüyor. Yine de sosyal medyanın risklerinin farkında olmak gerektiğini de belirten Yıldız, paylaşımlarında herhangi bir yanlış anlaşılmamaya mahal vermemek için oldukça dikkatli olduğunu da belirtiyor.

“LOKANTA AÇILDI”

Anne Sevil Göksu Yıldız, üçüzlere kahvaltı ve yemek zamanlarını seslendirdiği kendine has kısa “lokanta açıldı” melodisi ile veriyor. Şarkıyı duyan üçüzler, nerede olurlarsa olsunlar mutfağın yolunu tutuyor. Anne Yıldız, Instagram üzerindeki bir çok annenin kendisinden ilham aldığını ve çocuklarını aynı şarkı ile yemeğe çağırmaya başladıklarını belirttiğini söylüyor.

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21.aylarına girmeye hazırlanan üçüzler doğal ve samimi hareketleri ile sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağında olacağa benziyor..