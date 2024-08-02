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Instagram'a erişim engeli! BTK'dan ilk açıklama geldi: Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan ilk açıklama yapıldı.

02.08.2024 - 06:45 |
Instagram'a erişim engeli! BTK'dan ilk açıklama geldi: Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a bu sabah giriş yapamayan kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt aradı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi.

Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirildi. 2 Ağustos Cuma sabahı yaşanan bu gelişme sonrası milyonlarca kullanıcı platforma girmede sorun yaşadı. Yaşanan bu problemin ardından 'Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi. BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

Karar sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde erişim engelinin süresine ilişkin bilgi yer almıyor.

Instagrama erişim engeli BTKdan ilk açıklama geldi: Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK'DAN İLK AÇIKLAMA

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a bu sabah giriş yapamayan kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt aradı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi.

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BTK'dan yapılan son dakika açıklamasında, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

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