İnsansız deniz araçları (İDA) projesinde yeni aşama! Twitter'dan video paylaşıldı, ilk kez birlikte...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), insansız deniz araçları projelerine tüm hızıyla devam ediyor. SSB tarafından başlatılan ve Aselsan ile alt yüklenicisi KOBİ’ler tarafından yürütülen Sürü İnsansız Deniz Aracı (İDA) projesinde de çalışmalar sürüyor.

İLK KEZ BİRLİKTE GÖREV YAPTILAR!

Proje çerçevesinde daha önce geliştirilen ALBATROS-S Sürü İDA’dan sonra ailenin yeni ve daha büyük üyesi MİR İDA Aselsan-Sefine Tersanesi iş birliğinde geliştirildi. İki İDA ilk kez birlikte görev yaptı.

Projeye dair son gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir açıkladı. Projeyle insansız deniz araçlarının sürü halinde farklı formasyonlar ve görevlerle kullanılmasını hedeflediklerini belirten Demir, bu çerçevede Sürü İDA’lara yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiklerini açıkladı.

“İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARIMIZI BİRKAÇ AYRI KOLDAN GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Sürü İDA çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan SSB Başkanı İsmail Demir, “İnsansız deniz araçlarımızı birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca tıpkı İHA’larda yaptığımız gibi, İDA’ların da sürü halinde hareket ettiği projemize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Bilindiği üzere daha öncesinde Sürü İDA projemizde ALBATROS-S İDA'larla 4'lü sürü denemesi yapmıştık. Bu sürünün daha da gelişmesi ve daha kompleks kabiliyetleri içermesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürümüze yeni ve daha büyük güç olarak MİR İDA’yı ekledik” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞTI

Öte yandan İsmail Demir, sürü İDA projesine ilişkin detayları Twitter hesabı üzerinden yayınladığı video yoluyla paylaştı. İsmail Demir, 'Sürü İnsansız Deniz Aracı Projemizde yeni bir aşamaya geçtik! Sürü İDA ailemizin yeni üyesi MİR ile ALBATROS-S birlikte görev icra ettiler. İki farklı boy ve kabiliyete sahip İDA'larımız ile oluşturduğumuz sürü mimarisini sahada gerçekleştirdik" dedi.

MİLLİ GURUR SİDA'YA TAM NOT!

Öte yandan Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla üretilen Salvo Silahlı İnsansız Deniz Aracının (SİDA) test atışları, Bursa’nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesinde yapılmıştı.

Türkiye’nin gurur kaynaklarından olan SİDA’nın test atışları ve atış töreninde; birçok ülkenin büyükelçisi, askeri ateşeleri, yerli ve yabancı diplomatları ile birlikte, protokol üyeleri yer aldı. Dearsan Tersanesi’nin kendi öz kaynaklarıyla; ASELSAN, ROKETSAN ve YALTES iş birliğinde farklı görevlere uygun üretilen, dünyadaki benzerleriyle yarışabilecek kabiliyete sahip, sınıfının en hızlı ve hareketli su üstü hedefine karşı güdümlü mermi ve makineli tüfekle atış yapabilen Dearsan SALVO adı verilen silahlı insansız deniz aracının atış testleri, katılımcılardan da tam not aldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ülke envanterine ve savunma sanayisine bu önemli katkısından dolayı Dearsan Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gordi’ye, işlemeli kılıç hediye etti. Başkan Ali Özkan atış töreni sonrası yaptığı açıklamada ise “Güzellikler şehrimizin, böyle önemli bir milli savunma envanterine girecek araçların test törenine ev sahipliği yapması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Önemli misafirlerimizle birlikte, etkinliği heyecanla ve gururla izledik. Yerli imkanlarla üretilen araçların manevra kabiliyetleri, hızları ve hedeflere olan hassasiyeti, karadan çıplak gözle dahi seyredilebildi. Testleri başarıyla geçen bu araçların, çeşitli deniz savunma sanayi araçlarımıza entegre edileceğini ve kısa sürede milli envanterimize gireceğini öğrendik. Karacabey de bu anlamda bir kez daha teknolojik bir yatırıma ev sahipliği yaptı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.