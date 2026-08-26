İnegöl'de firar eden 50 koyun jandarmanın dronu ile bulundu

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Olay, bugün saat 06.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Eymir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fehmi Özdemir’e ait ağılda bulunan 50 küçükbaş hayvan, kapının açık bırakılması üzerine sürü halinde ağıldan çıktı. Sabah saatlerinde ağıla gelen Özdemir, hayvanların yerinde olmadığını fark ederek mahalle sakinlerinden yardım istedi.

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Köylülerle birlikte meralarda saatlerce arama yapan Özdemir ve beraberindekiler, sürüye ulaşamayınca durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, dron kaldırarak çevrede havadan tarama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kayıp sürünün, mahalleden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle bulunan 50 küçükbaş hayvan yeniden ağıla getirildi. Sürü sahibinin yaşadığı endişe, hayvanların bulunmasıyla yerini sevince bıraktı.

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"Jandarma dron kaldırarak hayvanlarımı buldu"



Sürü sahibi Fehmi Özdemir, yaşananları anlatarak jandarma ekiplerine teşekkür etti. Özdemir, "Koyunlarım sabah saatlerinde ağıldan çıkarak kayboldu. Arkadaşlarım ve köylülerimizle aradık, bulamadık. Jandarmaya haber verip yardım istedik. Jandarma drone kaldırarak hayvanlarımı buldu. Çok teşekkür ederim" dedi.