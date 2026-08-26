Babasından miras kalan mesleği 43 yıldır yaşatıyor! Üretimin her aşamasını elleriyle yapıyor

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Mesleğin giderek unutulduğuna dikkat çeken Yelek, "Çırak bulamıyoruz. Daha doğrusu çocuklarımıza bile öğretmedik bu mesleği. Burası sadece tamirci değil. Vitrinde gördüğünüz ayakkabıların yapımı tek elden. Çizimi, modeli, kalfalığı, ustalığı, sayacılığı. Hepsi benim elimden çıkma. Bu iş ustalık işi. Benim gibi ustaları artık görmek çok zor" diye konuştu.