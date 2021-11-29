GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti
ABONE OL

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti

Sivas’ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

29.11.2021 - 12:59 | | İHA
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam aracı ile karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere görüldü. Evli ve 4 çocuk babası Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

VALİ AYHAN ACI HABERİ DUYURDU

Kazanın ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne giden Vali Salih Ayhan, bina önünde toplanan ilçe halkına acı haberi duyurdu. Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada, “Bugün çok üzüntülüyüz, hüzünlüyüz. Saat 12.00 civarında kaza ihbarı geldi. İmranlı'ya giden Belediye Başkanı Murat Açıl kardeşimizle birlikte 8 kişinin karıştığı bir olay. Şu an itibarıyla bu bilgiyi aktarmak kolay değil. Çok üzüntülüyüz. Murat Açıl Beyefendiyi maalesef kaybettik. Doktorlarımızın tüm müdahalelerine rağmen maalesef kurtarılamadı. Olay anında kalbi duruyor. Arkadaşlarımız kaza yerinde müdahale ediyor, geri döndürüyorlar ama hastanede tekrar kalbi duruyor. Sağlıkçılarımız elinden gelen tüm gayreti gösterdiler ama maalesef kaybettik. Diğer araçtaki 7 kişi de hepsi Sivas'a sevk edildi. Aynı aileden 7 kişi. Orada da 2 yaralının durumu ağır. Onlar da yakinen takip edilmektedir. Kazada ihmal durumu nedir bilemiyoruz, savcılarımız adli soruşturmayı yapıyor. Ben sevenlerine, ilçe halkımıza tüm Sivas'a başsağlığı diliyorum" dedi.

Olayın ardından hastane önüne akın eden ilçe halkı, acı haberle birlikte büyük üzüntü yaşadı.

YARALILAR AYNI AİLEDEN

Kazada yaralanan aynı aileden diğer araç sürücüsü Bekir Demir ile Mehmet, Tuğba, Eyüp, İsmail, Yaren Su ve Eslem Demir’in hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı!Kaza, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleyen kazada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın ve 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

GÜNCEL HABERLER

Paraya para demiyorlar! Liselilerin aylık maaşları şaşırtıyor

Paraya para demiyorlar! Liselilerin aylık maaşları şaşırtıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika faiz, enflasyon ve asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika faiz, enflasyon ve asgari ücret açıklaması!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Paraya para demiyorlar! Liselilerin aylık maaşları şaşırtıyor

Paraya para demiyorlar! Liselilerin aylık maaşları şaşırtıyor

Sıradaki Haber
Açık görüşler ne zaman başlıyor? Cezaevi açık görüşe kaç kişi girebilir?

Açık görüşler ne zaman başlıyor? Cezaevi açık görüşe kaç kişi girebilir?

Sıradaki Haber
Emeklilik bekleyen yüz binlere iyi haber! Meclis'ten geçerse hemen emekli olacaklar! 6 ay şartı var...

Emeklilik bekleyen yüz binlere iyi haber! Meclis'ten geçerse hemen emekli olacaklar! 6 ay şartı var...

Sıradaki Haber
Omicron varyantı şu ana kadar hangi ülkelerde görüldü?

Omicron varyantı şu ana kadar hangi ülkelerde görüldü?

Sıradaki Haber