İmamoğlu soruşturmasına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programın Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA TERÖRE BULAŞMIŞ ADAMLARI İŞE ALMAK SUÇTUR"

DEM ile ortak ilişki içerisinde olmak suç değil ama. DEM'le toplantı yapmak DEM'le seçime girmek siyasi bir meseledir hukuki bir durum değildir. Ama PKK'lı gruplarla terör gruplarıyla birlik içinde olmak Kent Uzlaşısı adı altında teröre bulaşmış adamları işe alırız diyorsanız bu suçtur. Siyasetle hukuku karıştırmamak gerekiyor. Yargı kararları hükümete bağlanmaz. Yargının işleyişine saygı duyuyoruz. CHP, 'AK Parti yargıyı kontrol ediyor' algısı yayıyor.

İMAMOĞLU İNŞAAT'A EL KONULDU

Ahmet Hakan, CNN Türk canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da ortakları arasında olan İmamoğlu İnşaat'a MASAK raporları gereğince ve Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğunu açıkladı.

"MAĞDUR EDEBİYATI YAPMALARINA GEREK YOK"

Diploma iptali meselesinde yargıya gideceğiz diyorlardı. Şimdi de işte yargıdalar ve sonucu göreceğiz. Mağdur edebiyatı yapmalarına gerek yok. Seçime 3 yıl var ve üç yıl öncesinden cumhurbaşkanlığı seçimi meselesi açmalarının sebebi nedir? Bu normal geliyor muz size? Bir tuhaf hal ve son derece şımartılmış, şişirilmiş bir adaydan bahsediyoruz.

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SEÇİMİ NASIL ETKİLER?

Ekrem İmamoğlu'nu iyi niyetle destekleyenlerin yorumları yanlış. Tuhaf saçma aşırı genellemeler kullanılıyor. Mağduriyetle seçim kazanacaklar falan bunlar basit ezberler. Bazı devletler son kazandıkları savaşın aynı taktiğini bir daha kullanınca hep kaybetmişler. Recep Tayyip Erdoğan hikayesi var. Arkadaşlar bir tane örneği var, başka yok. Mağduriyet yaşayan seçim kazanır değerlendirmesi çok yanlış. Bir şiir okuyarak mağduriyet kazanırsınız bu bir sonuç üretir. Ama siz belediyeyi hortumlayıp ben mağduriyete uğradım diyemezsiniz. Böyle bir akıl yürütme olabilir mi?

"BU ŞARTLARDA İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI OLAMAZ"

Vatandaşın beynini bazı hukukçular allak bullak ediyorlar. Bu meselede, Ekrem İmamoğlu bir sınava girmiş düşük bir puan almış, babasının da parası varmış ve gitmiş Türkiye'nin üniversite olarak görmediği KKTC'de okula girmiş. Türkiye, orayı üniversite olarak görmüyor kabul etmiyor. Oradan İstanbul Üniversitesi'ne başvurmuş. Sanki bir dershaneden üniversiteye geçiş başvurusu yapılmış. Zamanında bunun kabul edilmiyor olması lazımmış. 28 kişi aynı katakulli ile gelmiş. Bu şartlarda İmamoğlu'nun diploması olamaz. İstanbul üniversitesi bunu tespit etti ve diplomasını iptal etti. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamaz diploması olmadığı için.