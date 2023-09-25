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İlkokulda 28 öğrencisine istismar sanığı öğretmenin 636 yıl hapis kararı, 12 çocuk yönünden bozuldu

Antalya’da öğretmen olarak görev yaptığı ilkokulda 28 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla toplam 636 yıl hapis cezası alan Mahmut Aydın Köksar’ın mahkumiyet kararı, Yargıtay tarafından 12 çocuk için bozuldu. Geçen sene 6 çocuk yönünden rapor eksikliğinden bozulan karar ile yeniden yargılanmaya başlayan Köksar’ın davası, Yargıtay’dan dönen 12 çocuğun dosyasıyla birlikte görülecek.

25.09.2023 - 11:56 | | Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
İlkokulda 28 öğrencisine istismar sanığı öğretmenin 636 yıl hapis kararı, 12 çocuk yönünden bozuldu

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 6 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, 27 çocuğa karşı ‘nitelikli cinsel istismar’ suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Ayrıca, öğretmenlikten de men edilen Mahmut Aydın Köksar’a, aynı dosya kapsamında geçen yıl 1 çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi.

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Toplamda 636 yıl cezaya çarptırılan Mahmut Aydın Köksar’ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü. Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık Mahmut Aydın Köksar’ın 6 çocuğa karşı ‘nitelikli cinsel istismar’ suçu davası hala devam ediyor.

İlkokulda 28 öğrencisine istismar sanığı öğretmenin 636 yıl hapis kararı, 12 çocuk yönünden bozuldu

‘HUKUKA AYKIRILIKLAR NEDENİYLE BOZULDU’

Dosyanın gönderildiği Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 12 çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan verilen mahkumiyet hükmünü bozdu. Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin kararı, ‘hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar ve delil yetersizliği nedeniyle’ bozuldu.

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Ayrıca Yargıtay, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin davaya katılması ile lehine vekalet ücreti hükmedilmesini hukuka aykırı buldu. Dosya Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri geldi ve 6 çocuk yönünden devam eden yargılama ile birleştirildi. İlerik günlerde sanık Mahmut Aydın Köksar yeniden hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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İlkokulda 28 öğrencisine istismar sanığı öğretmenin 636 yıl hapis kararı, 12 çocuk yönünden bozuldu

İlkokulda 28 öğrencisine istismar sanığı öğretmenin 636 yıl hapis kararı, 12 çocuk yönünden bozuldu