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İlk Türk astronot Gezeravcı ISS’ten yeni bir fotoğraf paylaştı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yemek yediği ana ait fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

25.01.2024 - 21:07 | | İHA
İlk Türk astronot Gezeravcı ISS’ten yeni bir fotoğraf paylaştı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevine devam ederken, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Gezeravcı, Axiom-3 misyonu kapsamında birlikte fırlatıldığı İspanyol astronot Michael Lopez-Alegria ile yemek yedikleri ana ait fotoğrafı paylaşarak, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Komutan Michael ile yemek keyfi” ifadelerine yer verdi.

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