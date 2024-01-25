İlk Türk astronot Gezeravcı ISS’ten yeni bir fotoğraf paylaştı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevine devam ederken, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Gezeravcı, Axiom-3 misyonu kapsamında birlikte fırlatıldığı İspanyol astronot Michael Lopez-Alegria ile yemek yedikleri ana ait fotoğrafı paylaşarak, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Komutan Michael ile yemek keyfi” ifadelerine yer verdi.