GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİlk kez bu kadar yakın Sivas'ta görüntülendi Avrupa'nın dev baykuşu fotoğrafçıların objektifinde
HaberlerGündem Haberleri İlk kez bu kadar yakın Sivas'ta görüntülendi Avrupa'nın dev baykuşu fotoğrafçıların objektifinde

İlk kez bu kadar yakın Sivas'ta görüntülendi Avrupa'nın dev baykuşu fotoğrafçıların objektifinde

10.04.2025 - 12:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet ÇINAR/SİVAS, (DHA)

İlk kez bu kadar yakın Sivas'ta görüntülendi Avrupa'nın dev baykuşu fotoğrafçıların objektifinde

Yaban hayatı fotoğrafçıları Dr. Pedram Türkoğlu ve Mustafa Aslan tarafından Avrupa'nın en büyük baykuş türü olan puhu, Sivas'ta fotoğraflandı.

Türkiye'nin önemli yaban hayatı fotoğrafçılarından Dr. Pedram Türkoğlu ve Mustafa Aslan, Sivas'ta Avrupa'nın en büyük baykuşu özelliğine sahip ve nadir görülebilen bir tür olan puhu görüntüledi.

Dr. Türkoğlu, özellikle kayalık yamaçlar ve dağlık arazilerde yaşayan bu baykuşu doğal ortamında gözlemlemenin fazlasıyla zor olduğuna işaret ederek, “Nadiren açık alanlarda tünerken görülebilirler. Biz de bu fırsatı değerlendirdik ve uzun uğraşlar sonucu türün adeta portresini çekebildik.

Puhu, dünyadaki en büyük baykuş türlerinden biridir. Aynı zamanda Avrasya'da çok geniş dağılım alanına sahip. Kanat açıklığı 188 santim, kütlesi 4 kilo seviyesine erişebilmektedir.

Cüssesi nedeniyle İngilizce kartal baykuşu diye isimlendiriliyor. Başlıca avları arasında fare, sıçan, tavşan, gelincik, sansar, kirpi gibi memeliler bulunmaktadır. Fırsat buldukça sürüngenleri ve diğer kuşları bile avlayabilmektedir" diye konuştu.

İlk kez bu kadar yakın Sivasta görüntülendi Avrupanın dev baykuşu fotoğrafçıların objektifinde

Bu fotoğrafların, doğal yaşamın korunması için yapılan farkındalık çalışmalarını desteklemekte büyük rol oynadığına da dikkati çeken Dr. Türkoğlu, “Puhu baykuşunun görüntülenmesi hem bilimsel araştırmalar hem de koruma çabaları açısından önemli bir noktaya parmak basıyor. Bu kayıt, nadir türlerin korunmasına yönelik ülkemizde daha fazla yatırım yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

Haberin Devamı

    Güncel Haberler

    Bakan Bayraktar: Somali'yle hidrokarbon arama ve üretim anlaşması imzalandı
    #Ekonomi

    Bakan Bayraktar: Somali'yle hidrokarbon arama ve üretim anlaşması imzalandı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkileri-Arap Ligi Bakanlar Komitesi özel toplantısı
    #Gündem

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkileri-Arap Ligi Bakanlar Komitesi özel toplantısı

    Kapadokya'ya ilkbaharda kar sürprizi! Vadiler beyaz örtüyle kaplandı
    #Gündem

    Kapadokya'ya ilkbaharda kar sürprizi! Vadiler beyaz örtüyle kaplandı