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İlk hasatta resmen bereket yağdı! Amasya'da tam 8 ton ürün ücretsiz dağıtıldı

27.07.2025 - 17:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İlk hasatta resmen bereket yağdı! Amasya'da tam 8 ton ürün ücretsiz dağıtıldı

Amasya'da genç çiftçi, tarlasında hasat ettiği 8 ton patatesi halka ücretsiz dağıttı. Çiftçi Sergen Doğan'ın köyünden traktörle Suluova ilçe merkezine getirdiği bir römork dolusu patates çuvalları kısa sürede kapış kapış dağıldı. Genç çiftçi o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

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Samsun'da tarım makineleri alanında üniversite eğitimi almasının ardından döndüğü memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Ayrancı köyünde ailesiyle birlikte çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 21 yaşındaki Sergen Doğan, "Bu yıl verim çok iyi" dedi.

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İlk hasatta resmen bereket yağdı Amasyada tam 8 ton ürün ücretsiz dağıtıldı

Tarlada henüz hasat edilmeden kalan patatesleri sıcaklardan korumak için yeniden yağmurlama sistemi döşeyeceğini belirtip patatese devlet tarafından taban fiyat belirlenmesi gerektiğini düşünen Doğan, "Patatesin hasat zamanı geldi. Satmamız lazım. Fakat ne talep var. Ne de arz. Genç çiftçilerin desteklenmesini istiyorum. Sulak araziler değerlendirilmeli" diye konuştu.

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