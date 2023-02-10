İlk görev yeri olan Adıyaman'da, kaldığı otel yıkılan uzman çavuş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu illerden Adıyaman'da, yıkılan binalardan biri de Kapcami Mahallesi Eski Kahta Caddesi’ndeki Ünal Otel oldu.

Yalova Üniversitesi’nde İlk ve Acil Yardım Bölümü’nü bitirip, Foça’da 6 aylık askerlik görevini yaptıktan sonra sınavlara girip uzman çavuş olan Emir Özalp, 5 Şubat günü ilk görev yeri olan Adıyaman’a gitti. Birliğine katılmadan önce saat 17.00 sıralarında Kapcami Mahallesi Eski Kahta Caddesi’ndeki Ünal Otel’e giriş yapan Özalp, sabaha karşı meydana gelen depreme yakalandı. Depremde otel çökerken Emir Özalp, enkaz altında kaldı.

Enkazda yapılan arama kurtarma çalışmalarında, dün akşam saatlerinde Emir Özalp’in cansız bedenine ulaşıldı. Özalp’in cenazesi, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi Coşkun Sokak’ta bulunan baba evine getirilmek üzere sabah saatlerinde yola çıktı. Acı haberin ulaştığı Özalp'in baba evine Türk Bayrakları asıldı.

Uzman Çavuş Emir Özalp için, baba evinde alınacak olan helalliğin ardından, Ovaakça Merkez Cami’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlenecek. Özalp, kılınacak cenaze namazının ardından Ovaakça Merkez Mezarlığı’nda defnedilecek.