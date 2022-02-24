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İlhak ne demek, ilhak etmek ne anlama geliyor? İlhak kelimesinin anlamı…

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından sık sık kullanılan ilhak kelimesi hakkında yapılan aramalar arttı. Kelimenin anlamını merak edenler arama motorlarına yöneldi. Peki, İlhak etmek ne demek? İlhak kelimesi ne anlama geliyor?

24.02.2022 - 13:29 |
İlhak ne demek, ilhak etmek ne anlama geliyor? İlhak kelimesinin anlamı…

İlhak etmek ne demek, İlhak kelimesi ne anlama geliyor? Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından gündeme gelen kelimenin anlamı sorgulanıyor.

İLHAK NE DEMEK?

İlhak kelimesi TDK’ya göre iki farklı anlamı var.

- Ekleme ve katma ile bağlama,

- Bir devletin başka bir devlete ait toprakları zorla ele geçirme noktasında, bunu idari eylem ve uluslararası kavram ile gerçekleştirilmesi,

Özellikle günümüzde ikinci anlamı üzerinden daha fazla tercih edilen bir sözcük olarak değerlendirilmektedir.

İLHAK ETMEK NE DEMEK?

Uluslararası zorla toprak alma gibi bir durumla karşı karşıya kalındığı zaman İlhak kelimesi resmi yazışmalarda kullanılır. Özellikle İlhak etme gibi sözcük grubu üzerinden de değerlendirildiğini dile getirmek mümkün. İki devlet arasında yapılan durum ile beraber zor kullanılarak alınan toprakların, uluslararası hukuk kavramı ile idari eylem üzerinden resmileşmesi şeklinde de ifade edilebilir.

 

 

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