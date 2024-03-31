İletişim Başkanlığı'ndan 'seyyar seçmen' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor' iddiası doğru değildir. Anayasanın 67'nci maddesinin 1'inci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin 3'üncü fıkrasında; 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğu belirtilmiş, 5'inci fıkrasında da; 'Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar' denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterilmiştir" denildi.

"PROVOKATİF İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerlerin de oy kullanabildikleri belirtilerek, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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