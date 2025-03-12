İletişim Başkanlığı'ndan 'köpeklerin ezilmesi' ile ilgili açıklama geldi: 'Görüntüler Konya'dan değil Özbekistan'dan!

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Konya'da sokak köpekleri arabaların altında ezilsin diye uğraşılıyor' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 2024 yılında haberlere konu olduğu ve Özbekistan'da kayda geçtiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.