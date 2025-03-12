GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİletişim Başkanlığı'ndan 'köpeklerin ezilmesi' ile ilgili açıklama geldi: 'Görüntüler Konya'dan değil Özbekistan'dan!
HaberlerGündem Haberleri İletişim Başkanlığı'ndan 'köpeklerin ezilmesi' ile ilgili açıklama geldi: 'Görüntüler Konya'dan değil Özbekistan'dan!

İletişim Başkanlığı'ndan 'köpeklerin ezilmesi' ile ilgili açıklama geldi: 'Görüntüler Konya'dan değil Özbekistan'dan!

12.03.2025 - 12:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İletişim Başkanlığı'ndan 'köpeklerin ezilmesi' ile ilgili açıklama geldi: 'Görüntüler Konya'dan değil Özbekistan'dan!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Konya'da sokak köpekleri arabaların altında ezilsin diye uğraşılıyor' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Konya'da sokak köpekleri arabaların altında ezilsin diye uğraşılıyor' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 2024 yılında haberlere konu olduğu ve Özbekistan'da kayda geçtiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

İletişim Başkanlığından köpeklerin ezilmesi ile ilgili açıklama geldi: Görüntüler Konyadan değil Özbekistandan

Güncel Haberler

Düzce'de KOSGEB destekli ihracat başarısı: Yerli üretimle dünya pazarına açıldılar
#Gündem

Düzce'de KOSGEB destekli ihracat başarısı: Yerli üretimle dünya pazarına açıldılar

Irak'ta meydana gelen deprem Hakkari'deki sınır köylerde hasara sebep oldu
#Gündem

Irak'ta meydana gelen deprem Hakkari'deki sınır köylerde hasara sebep oldu

Bahar geldi diye sevinmeyin, kara kış geri dönüyor! Birçok kent lapa lapa kara teslim olacak
#Gündem

Bahar geldi diye sevinmeyin, kara kış geri dönüyor! Birçok kent lapa lapa kara teslim olacak