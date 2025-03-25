İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sokak şiddetine zemin hazırlamak sorumsuzluktur

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle; Bütün bu süreçlerde dijital mecraları, sosyal medyayı bir taaruz alanı, kaos üretim merkezi, toplumsal huzursuzluk yaratma aracı olarak gören bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Özellikle marjinal grupların baskısı ve parti içi liderlik rekabeti gibi kaygılarla kendi seçmenleri puslu provokasyona açık ve öngörülemez bir siyasi ortama sürüklemektedir.

Sokak şiddetine zemin hazırlamak sorumsuzluktur. Bu davranışlar toplumsal barışı zedelemekte.