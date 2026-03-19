İletişim Başkanı Duran: Türkiye krizlere karşı dimdik ayakta durmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biz her zaman yurdumuzda ve dünyada barışın ve istikrarın tarafındayız. Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır. Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim İstiklal Marşı’mız “Korkma!” diye başlar."