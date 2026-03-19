Gündemİletişim Başkanı Duran: Türkiye krizlere karşı dimdik ayakta durmaya devam ediyor
HaberlerGündem Haberleri İletişim Başkanı Duran: Türkiye krizlere karşı dimdik ayakta durmaya devam ediyor

İletişim Başkanı Duran: Türkiye krizlere karşı dimdik ayakta durmaya devam ediyor

19.03.2026 - 22:58

Kaynak: Haber Merkezi

İletişim Başkanı Duran: Türkiye krizlere karşı dimdik ayakta durmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin krizlerin çözümünde güçlü liderliğe ve tarihi ilhama güvenerek ayakta durduğunu vurguladı. Duran, Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği ve TBMM mesajlarıyla ülkemizin barış ve istikrarın yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biz her zaman yurdumuzda ve dünyada barışın ve istikrarın tarafındayız. Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır. Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim İstiklal Marşı’mız “Korkma!” diye başlar."

 

