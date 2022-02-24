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İlave Gümrük Vergisi nedir, İGV kaldırıldı mı?

İthal edilen bazı sanayi ve tarım ürünleri, ilave gümrük vergisi (İGV) kapsamından çıkarıldı. Peki, ilave gümrük vergisi nedir?

24.02.2022 - 13:47 |
İlave Gümrük Vergisi nedir, İGV kaldırıldı mı?

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Kararla, bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırılmış oldu.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILDI MI?

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde yaşanılan talep daralmasına bağlı olarak, düşük birim fiyatlı ithalat tehdidiyle karşı karşıya kalan yerli sanayiyi korumak ve ülkedeki üretim kapasitesini artırmak amacıyla 2020 yılında kapsamlı İGV getirilmişti.

Salgına bağlı olumlu gelişmeler ve İGV'lerin fiyat artışı etkisi dikkate alınarak, iç piyasada rekabetin desteklenmesi amacıyla bazı ürün gruplarının uygulama kapsamından çıkarılması Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulamaya alındı.

Ticaret Bakanı, karar hükümlerinin uygulanmasında yetkili kılındı.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ NEDİR?

İlave Gümrük Vergisi (İGV), ithal edilecek ürünlerden alınan Gümrük vergisine ilaveten tahsil edilecek verginin adı İlave Gümrük Vergisi'dir.

 

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