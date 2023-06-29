İl Tarım Ve Orman Müdürü Karaca'dan kurban kesenlere uyarı

Kurban Bayramı'nda bazı vatandaşlar kurban kesimi için boş arazileri, arsaları, parkları ya da bahçeleri tercih etti. Kesim merkezlerinde yapılmayan işlemler için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bahçelievler'deki bir kurban kesim yerini de ziyaret eden Karaca, İstanbul'da bin 136 yerde hijyenik ve usule uygun kesimin yapıldığını hatırlattı. Karaca kesim yerlerinde hayvanların sağlık kontrolünden geçtiğini belirterek, "İzinsiz bir yerde kestirdikleri bir ette hastalık çıktığında tazminat da ödeyemiyoruz. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Bizim belirlediğimiz yerler şu anda hem kapasitesiyle hem de kesim sayılarıyla yeterli. İlk gün bile yeterli ama ikinci, üçüncü gün kestirirlerse çok daha rahat, çok daha sakin kestirmiş olabilirler" ifadelerini kullandı.

HAYVANLARDAKİ HASTALIKLARDA VATANDAŞIN ZARARIN TAZMİN EDİLİYOR

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "İstanbul'da yaklaşık bin 136 yerde kesim yapılıyor . Geçen yıl 65 bin civarında büyükbaş, 75 bin civarında küçükbaş hayvan kesimi gerçekleşti. Bu yıl da aşağı yukarı aynı rakamları bekliyoruz. Kontrol noktalarımızdan geçtikten sonra hayvanlar pazarlara geldi, pazarlardan sonra izinli alanlarda kesimlere başladık. Her zaman söylediğimiz gibi izinli alanlarda kestirip almaları ve bu alanlarda da ehil kişilere kestirmeleri lazım. Eğer ehil kişilere kestirmezlerse süre uzun tutulur ve sıcak mevsimde olduğumuz için et bizim için ne kadar önemliyse mikroorganizmalar için de o kadar önemli. Parklarda, bahçelerde kesilen yerlerde, acemi kasapları haberlerde izleyeceğiz. Bu işin içerisinde değilseniz, gerekli alet ve ekipmanınız yoksa bunu yapamazsınız. İlk önce hayvanlar geliyor, kesim öncesi sağlık kontrolünden geçtikten sonra kesim sonrasında da ette herhangi bir şey var mı diye bakıyorlar. En büyük hastalıklardan bir tanesi tüberküloz, tüberküloz vakalarıyla bazen karşılaşıyoruz. Bunların imhasını gerçekleştirip vatandaşın zararını tazmin edip ilgili işletmelerde hastalık takibini yapıyoruz" dedi.

MERDİVENALTI YERLERDE ETLERE İŞLEM UYARISI

Karaca, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu, etlerini kestiler, aldılar, götürdüler. Hızlı bir şekilde dolaba, büyük poşetler halinde aniden atıp hemen akraba ziyaretlerine gitmesinler. Bu etleri belli bir süre dinlendirdikten sonra küçük yemeklik porsiyonlar halinde dolaplara yerleştirsinler. 4-5 kiloluk poşetlerde yerleştirdiklerinde dış soğukluğun içeriye girmesi saatler alır. O arada da zararlı mikroorganizmaların içerde üremesi çok hızlı bir şekilde devam eder ve biz fark etmeden eti bozmuş oluruz. İlerleyen günlerde etlerini götürüp kasaplarda kıyma, parçalama suretiyle işlem yapacaklar. Bunları da yine bakanlığımızdan onaylı kasaplarda ve ya bakanlıktan onaylı işletmelerde yapmaları lazım. Terzide, tekel bayiinde, kıyma çekilir ibaresi olan merdiven altı yerlerde kesinlikle yaptırmamalarını istiyoruz. Eğer buralarda yaptıkları bulaştan sonra gerekli şartları sağlamadan yapılan işlem güvensiz gıda, enfeksiyon olarak kendilerine döner" diye konuştu.

KAÇAK KESİME CEZA; KESİM YERLERİ KAPASİTE OLARAK YETERLİ

Karaca, "İzinsiz yerde ceza 46 bin 159 TL. Çeşitli cezalarla beraber 3 bin ila 180 bin TL arasında idari para cezası uygulanıyor. Vatandaşımız hem cezaya muhatap kalıyor, hem de güvensiz bir şekilde saatlerce o etle uğraştığında eti bozuyor. Bu seferde zehirlenip, et bozuldu diye bizlere geliyorlar. O yüzden ehil kişilere kestirmeleri önemli. İzinsiz bir yerde kestirdikleri bir ette hastalık çıktığında tazminat da ödeyemiyoruz. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Toplum olarak ilk sırada kesmek, hemen kesmek gibi bir huyumuz var. İkinci gün, üçüncü günü de kurban kesilebiliyor. Diğer günlerde de kurban kesme işlemi oluyor, daha sakin ortamlarda kesmelerini salık veriyoruz. Bizim belirlediğimiz yerler şu anda hem kapasitesiyle hem de kesim sayılarıyla yeterli. İlk gün bile yeterli ama ikinci, üçüncü gün kestirirlerse çok daha rahat, çok daha sakin kestirmiş olabilirler. Biz tespitlerimizde şunu gördük. Birçok kesimhanemizde, kesimin bittiği yerler var. Hijyenik ve temiz bir şekilde kesmek yerine parkta, bahçede, hem insanları rahatsız ediyorsunuz hem de çevreyi kirletiyorsunuz. Kirlettiğiniz çevrede malum yaz mevsimindeyiz. Sivrisinek gibi birçok haşere üreyecek. Gerekli temizlik yapılmadığı için oralarda çevreye zarar vermiş olacağız. O yüzden mutlaka izinli yerlerde kesmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuz gördüklerinde il, ilçe tarım müdürlüklerine, belediyelerin ilgili birimlerine ALO 174 ve ALO 180 hattımıza bildirimde bulunduklarında gerekli müdahaleyi yapacağız" ifadelerini kullandı.