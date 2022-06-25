İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Parti'li Demiröz son noktayı koydu

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki “Kültürel Etkileşim ve “Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat’ta” etkinliklerine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "MHP lideri Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız" dedi. Bu açıklamanın ardında herkes 'il sayısı 100'e mi çıkıyor?' sorusunu sorarken Demiröz tartışmalara son noktayı koydu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Ahlat’ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında ‘İl sayısı 100’e çıkarılacak’ şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysa ki konuşmamda; 'Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkarılması halinde Ahlat’ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir” ifadelerini kullandı.