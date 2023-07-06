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İkinci el satış yapan işyerinde yangın paniği! Hasar meydana geldi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ikinci el satış yapan işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın büyümeden söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana geldi.

06.07.2023 - 16:00 |
İkinci el satış yapan işyerinde yangın paniği! Hasar meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka mevkisinde meydana geldi. Ömer O.'ya ait ikinci el satışı yapılan işyerinde yangın meydana geldi. Depoda kaynak yapıldığı sırada kıvılcımın sıçraması üzerine başlayan yangını fark eden çevredekiler duruma müdahale etti. Kısa sürede büyüyen kıvılcım büyüdü. Müdahale edilmesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda işyerinde maddi hasar meydana geldi.

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