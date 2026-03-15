İki mevsim bir arada yaşanıyor! Karlar arasında çiğdemler çiçek açtı
15.03.2026 - 20:59
Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bin 800 rakımlı Arkut Dağı çevresinde, kış ve ilkbahar mevsimleri aynı anda yaşanıyor. Yerdeki kar kütlelerinin hemen yanı başında açan çiğdem çiçekleri, güzel görüntüler oluşturdu.
Türkiye'nin önemli doğa ve spor merkezlerinden biri olan Gerede'deki Arkut Dağı, eşine az rastlanır bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Bin 800 metre rakıma sahip bölgede bir yanda kışın beyaz örtüsü etkisini sürdürürken, diğer yanda toprağın uyanışıyla birlikte ilkbaharın müjdecisi olan çiğdemler yüzünü gösterdi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte, dağın eteklerinde yer alan kar kütleleri henüz erimeden çevrelerinde renkli çiğdemler açtı. Beyaz örtünün ortasında beliren mor ve sarı tonlarındaki çiğdem çiçekleri, güzel görüntü oluşturdu.