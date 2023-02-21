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İki ilde yasaklandı! Ağır hasarlı binalarla ilgili flaş karar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ilde binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Afet bölgesinde meydana gelen artçılar nedeniyle hasarlı binaların yıkıldığı görüldü. Malatya ve Gaziantep valilikleri can kayıplarının önüne geçmek için ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesini ikinci bir karar kadar durdu.

21.02.2023 - 16:46 | | DHA
İki ilde yasaklandı! Ağır hasarlı binalarla ilgili flaş karar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Binaların yıkıldığı ve can kayıplarının yaşandığı depremde Malatya ve Gaziantep'te ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

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Malatya Valiliği, ağır hasarlı binalardan eşya çıkarılmasını yasakladı. Can güvenliği nedeniyle alınan karara uyulmasını istenen yazılı açıklamada, "İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede de olsa tamamen durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın bu konuda ilgili birimlerden herhangi bir izin talebinde bulunmamaları, kolluk kuvvetlerine izin konusunda baskı yapmamaları, can güvenliği nedeniyle belirtilen yasak kararına uyulması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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GAZİANTEP VALİSİ: ACİL YIKILACAK BİNALARA GİRİŞ YASAKTIR

Kahramanmaraş merkezli depremler ve dün gece Hatay'da meydana gelen sarsıntı Gaziantep'te de hissedildi. Artçıların devam etmesi nedeniyle olası yıkım ve çökmelere karşı tedbirler artırıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağır hasarlı binalardan eşya alımının durdurulduğunu ve acil yıkılacak binalara girişin yasaklandığını duyuran Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Müstakil ve artçı depremler devam etmektedir. Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır. İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede girme çıkma tamamen durdurulmuştur."

 

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