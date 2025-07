İki asırlık kilise satışa çıkarıldı! 100 milyon TL'den alıcılarını bekliyor

Haberin Devamı

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde yaklaşık iki asır önce inşa edilen Surp Garabet Kilisesi yıllara meydan okuyor. Döneminin taş işçiliği ve el yapımı süslemeleriyle dikkat çeken kilise, zamanla ibadethane olma vasfını kaybederek bir dönem köy sakinleri tarafından çeşitli şekillerde kullanıldı. Zamanında çeşitli miktarda para teklif edilen ve yıkılıp yerine cami yaptırılmak istenen kilise koruma altında olduğu için buna izin verilmedi. Bakımsız durumda olan kilise, tapu sahibi tarafından 100 milyon TL'ye satışa çıkartıldı.

"Tarihe sahip çıkan birini arıyoruz"

Kilise sahibinin emlak danışmanı Abdulvahap Yıldız, kilisenin Sivas için kültürel bir miras olduğunu söyleyerek, "Bu kilisenin yaklaşık 150-200 yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor. İçinde taş motiflerin ve el işçiliğinin yoğun kullanıldığı bir yapı. Bir dönem kilise olarak kullanılmış ama şu anda samanlık ve eşya deposu olarak değerlendiriliyor. Bu kilise ilanda yaklaşık bir yıldır yer alıyor. Şu anda 100 milyon TL üzerinde bir fiyatla satışa konulmuş durumda. Gerçekten 100 milyon eder mi derseniz, değer olarak elbette ki biçilemez fakat mülk sahibi böyle bir rakam belirledi. Satmak istediğini bize iletti, biz de kendisine yardımcı olmak için ilanı yayınladık. İçinde haç motifleri, giriş bölümleri, mumluklar bulunuyor. Tarihi olarak baktığımızda bizim bile bilmediğimiz, hakkında bilgi sahibi olmadığımız pek çok işlemeye sahip. Birçok kişi burayı arıyor ama herkese göstermiyoruz. Gerçekten tarihimize sahip çıkacak biri olsun istiyoruz. Çünkü burası Sivas için bir kültürel miras. Bu kilise sadece bir mimari yapı değil, aynı zamanda Göydün köyünün tarihine tanıklık eden, kültürel zenginlikler ve turizm açısından potansiyel taşıyan bir yer" dedi.

Haberin Devamı







"Yeni sahibini bekliyoruz"

Yıldız, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi gündemdeyken Surp Garabet Kilisesi'nin de cami yapılmasının istendiğini söyleyerek, "Buranın cami yapılması için de teklifler geldi, hatta kaporasını vermek isteyenler oldu ama biz buna müsaade etmedik. Sonuçta her dinin, her geleneğin kendine ait alanları var ve burası buna uygun değil. Ayrıca bu konuda karar verme yetkimiz de yok. O yüzden böyle bir dönüşüme izin vermedik ve kaporayı geri iade ettik. Çünkü burası koruma altındaki bir yapı. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi gündemdeyken burayı da cami yapmak istediler ama biz mümkün olmadığını, buranın statüsünün değiştirilemeyeceğini ifade ettik. Bu yüzden yapı öylece kaldı. Aslında burayı görmek isteyen çok kişi var ama herkese göstermiyoruz. Ünlü sanatçılar ve menajerler aracılığıyla bazı Ermeni vatandaşların da ilgilendiğini biliyoruz ancak görüşmeler şu anda askıda kaldı. Şu an yeni sahibini bekliyoruz" diye konuştu.