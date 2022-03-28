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İğneada açıklarında mayın! Komandolar alarma geçti

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

28.03.2022 - 10:25 |
İğneada açıklarında mayın! Komandolar alarma geçti

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timlerinin intikal ettiğini açıkladı. Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nda eski tip bir mayın bulunmuş, Boğaz kısa bir süreliğine gemi trafiğine kapatılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayına, SAS timleri tarafından müdahale edilmeye başlandı.

"EMNİYETE ALINDI"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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