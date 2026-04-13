GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemIğdır'da nisan ayında karla mücadele
HaberlerGündem Haberleri Iğdır'da nisan ayında karla mücadele

Iğdır'da nisan ayında karla mücadele

13.04.2026 - 01:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Iğdır'ın Tuzluca ve Karakoyunlu ilçelerine bağlı köylerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan ve daralan yollar, ekiplerin aralıksız çalışmasıyla yeniden ulaşıma açılıyor.

Iğdır’da nisan ayında etkili olan kar yağışı, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş ve Kırkbulak köyleri ile Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde yoğun kar yağışı sonrası yollar daraldı, bazı güzergahlarda ulaşım aksadı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından bölgede karla mücadele ve yol genişletme çalışmalarını hızlandırdı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında kapanan yollar açılırken, daralan güzergahlar da genişletilerek güvenli hale getiriliyor. Yetkililer, vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, muhtemel yeni yağışlara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Güncel Haberler

#Gündem

#Gündem

#Gündem

