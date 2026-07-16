Kara başlı sarı kuyruksallayan objektiflere yakalandı!

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Sahip olduğu geniş sulak alanlar ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle Doğu Anadolu'nun en önemli kuş rotalarından biri olan Erzurum Ovası, temmuz ayında göçmen kuşların akınına uğruyor. Türkiye'de özellikle sulak otlaklarda üreyen ve böcekçil bir tür olan bu tür, Yakutiye sulak alanında beslenirken görüntülendi.