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Kara başlı sarı kuyruksallayan objektiflere yakalandı!

16.07.2026 - 09:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu'nun en sismik ve zengin kuş göç rotalarından biri olan Erzurum Ovası, temmuz ayının kavurucu sıcaklarında göçmen kuşların asil sığınağı olmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle sulak otlakları kendilerine üreme alanı seçen ve böcekçil beslenme tarzıyla tarıma dev katkı sağlayan "kara başlı sarı kuyruksallayan", Yakutiye sulak alanında avladığı böcekle birlikte saniyeler içinde görüntülendi. Doğa fotoğrafçılarının sarsılmaz sabrı sayesinde kaydedilen o anlar, yaban hayatının büyüleyici güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

1Kara başlı sarı kuyruksallayan objektiflere yakalandı!

Temmuz ayında beslenmek için Erzurum Ovası'nı seçen kara başlı sarı kuyruksallayan, avladığı böcekle birlikte objektiflere takıldı.

2Kara başlı sarı kuyruksallayan objektiflere yakalandı!

Sahip olduğu geniş sulak alanlar ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle Doğu Anadolu'nun en önemli kuş rotalarından biri olan Erzurum Ovası, temmuz ayında göçmen kuşların akınına uğruyor. Türkiye'de özellikle sulak otlaklarda üreyen ve böcekçil bir tür olan bu tür, Yakutiye sulak alanında beslenirken görüntülendi.

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3Kara başlı sarı kuyruksallayan objektiflere yakalandı!

Doğa meraklıları tarafından kaydedilen görüntülerde, gövdesinin alt kısmı parlak sarı, başı ise tamamen siyah olan küçük ötücü kuşun Yakutiye'deki sulak alanda yakaladığı küçük bir böceği gagasıyla tuttuğu anlar yer aldı.

4Kara başlı sarı kuyruksallayan objektiflere yakalandı!

Temmuz sıcağında sulak alanın serinliğinde avlanan ve uzun, ince kuyruğunu sürekli aşağı yukarı sallama hareketiyle bilinen bu sevimli canlı, kayaların üzerinde bir süre durduktan sonra gözden kayboldu.

5Kara başlı sarı kuyruksallayan objektiflere yakalandı!

Uzmanlar, sarı kuyruksallayanların genellikle hayvancılık yapılan sulak alanların çevresinde yoğunlaştığını belirtiyor. Hayvanların ürküttüğü veya havada uçuşan sinek, küçük böcek ve omurgasızları avlayarak beslenen bu kuşlar, temmuz ayında artan sinek ve böcek nüfusunu dengeleyerek Erzurum Ovası ve çevresindeki tarım alanlarına büyük katkı sağlıyor.

6Kara başlı sarı kuyruksallayan objektiflere yakalandı!

Erzurum Ovası'nın bu renkli misafirleri, yaz boyunca üreme ve beslenme faaliyetlerini tamamladıktan sonra kış aylarını geçirmek üzere Sahra Altı Afrika bölgelerine doğru göç yolculuğuna başlayacak.