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Iğdır'da iki yengesini katletti Ermenistan sınırında yakalandı

28.05.2025 - 19:22Güncellenme Tarihi:
Iğdır'da iki yengesini katletti Ermenistan sınırında yakalandı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde Mehmet Çakmakçı (73), yengeleri Elmas Çakmakçı (52) ile Hatun Çakmakçı'yı (60) silahla vurarak öldürdü.

Olay, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde meydana geldi. Mehmet Çakmakçı, henüz bilinmeyen nedenle kardeşlerinin eşleri olan Elmas Çakmakçı ile Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurdu. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın öldüğünü belirledi. İki eltinin cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaçan Mehmet Çakmakçı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

ÇİFTE CİNAYETİN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde Mehmet Çakmakcı’nın yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı’yı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan Mehmet Çakmakcı’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ERMENİSTAN SINIRINDA YAKALANDI

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı’yı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdükten sonra kaçan Mehmet Çakmakcı’nın Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) çalışması sonucu Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğu belirlendi. Bölgeye operasyon düzenleyen JASAT, Mehmet Çakmakcı’yı yakalayıp, gözaltına aldı.

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