İftar sofralarının gözdesi! Tadına doyum olmuyor

Kilis'e özgü ve 2017 yılında coğrafi işaret belgesi alan cennet çamuru, çiğ kadayıf, sade yağ, toz şeker, fıstık, kaymak, pudra şekeri, tarçın ve şerbetle hazırlanıyor. Kadayıf, şeker ve fıstığın mükemmel uyumuyla yapılan tatlı, özellikle iftar sonrası hafif bir lezzet arayanların tercihi oldu.



Asıl adı kaymaklı kırma künefeydi

Dede mesleğini sürdürdüğünü belirten üçüncü kuşak tatlı ustası Uğur Bekan, "Ben üçüncü kuşak olarak çalışıyorum. Cennet çamurunun asıl adı kaymaklı kırma künefeydi. Babamın döneminde bir müşterimizin ‘Fıstık katalım, cennet çamuru gibi olmuş' demesiyle bu isimle anılmaya başlandı ve büyük ilgi gördü. 2017 yılında Kilis Valiliği adına coğrafi işaret belgesi alındı. Cennet çamuruna lezzeti veren en önemli unsurlar fıstık ve kaymaktır. Fıstıklı kaymak mükemmel bir uyum sağlıyor. Herkesi bu tatlıyı tatmak için Kilis'e davet ediyoruz" dedi.



"Hafif bir tatlı''

Müşterilerden Abdurrahman Kurucu ise cennet çamurunu sürekli tercih ettiğini belirterek, "Hafif bir tatlı, insana ağırlık yapmaz. Fıstık lezzeti var, kaymak lezzeti var. Künefe deriz, kırma künefe onun lezzeti var. İftar için hazırlık yaptım" diye konuştu.