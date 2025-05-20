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İçişleri'nden 'büyükşehir ilçelerine kaymakam yerine vali atanacağı' iddialarına yalanlama

20.05.2025 - 21:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İçişleri'nden 'büyükşehir ilçelerine kaymakam yerine vali atanacağı' iddialarına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarını yalanladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur" denildi.

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