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İçişleri: Suriye'de yakalanan 9 DEAŞ mensubu tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Suriye El-Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen 9 DEAŞ mensubunun yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

23.10.2022 - 11:28 | | DHA
İçişleri: Suriye'de yakalanan 9 DEAŞ mensubu tutuklandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; silahlı terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'de sözde eylem birimlerince, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, el yapımı patlayıcı, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği tespit edildi. Ayrıca teröristlerin yakın zamanda El-Bab ve Türkiye'ye yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.

İçişleri: Suriyede yakalanan 9 DEAŞ mensubu tutuklandı

Bu kapsamda dün Suriye El-Bab bölgesinde düzenlenen operasyonlarda; silahlı terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren, suikast/infaz sorumlusu Naci El Maraşlı, lojistik sorumluları Muhammed Elabeyo ile Adnan El Şuaan ve mali işler sorumlusu Omer Elşuvyh Elbzaai'nin de aralarında bulunduğu toplam 9 DEAŞ mensubu gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edildiği belirtildi.

İçişleri: Suriyede yakalanan 9 DEAŞ mensubu tutuklandı

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