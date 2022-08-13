İçişleri: Diyarbakır'da 8 milyon 849 bin kök kenevir ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı' narko terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1200 personel görev aldı. Operasyonun ilk günü Lice ilçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 224 noktada gerçekleştirilen arazi arama- tarama çalışmalarında; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kilo esrar (kubar ve toz) maddesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren- Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

SOYLU: TERÖRÜN FİNANSMANI UYUŞTURUCU DA ABLUKA ALTINDA

Operasyona ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece teröristler değil terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında. Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir, 648 bin 200 kök skunk, 775 kilo esrar ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.