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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polisin aracının altında bomba bulunmuştu! İtiraf ettiler

İçişleri Bakanlığı, Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.

10.12.2021 - 15:15 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polisin aracının altında bomba bulunmuştu! İtiraf ettiler

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak 4 kişinin yakalandığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen Bomba Düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti" denildi.

 

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