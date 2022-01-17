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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca "Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan" operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1440 personel görev alıyor

17.01.2022 - 14:29 | | İHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, kış üstlenmesindeki teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman İlinde “EREN KIŞ-15 BATMAN-ZORİ ŞEHİT JANDARMA ER FATİH TEKDOĞAN” operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:
Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman İlinde “EREN KIŞ-15 BATMAN-ZORİ ŞEHİT JANDARMA ER FATİH TEKDOĞAN” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başladı

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1440) personel [(93) operasyonel tim] görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başladı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başladı

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