İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesi öncesi gerginlik çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişinde CHP'li milletvekilleri görüşme taleplerinin reddedildiğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı.

CHP'li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Muş, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden tutun da başkanlığına kadar 2011'den beri geliyorum buraya. Meclis'te, Plan ve Bütçe Komisyonuna sokmamak gibi bir yetkiniz yok. Önde kadın milletvekilleri, CHP Grubu kapının önünü kapadı. Ben içeri giremiyorum, Komisyon Başkanıyım. Kadın milletvekilleri, erkek milletvekilleri ön tarafı kapatmış, yan yana omuz omuza. Ben içeri giremiyorum. 'Komisyona girmenize izin vermeyeceğiz' deniyor." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmesi için davet ettiğini anlatan Muş, "Haber gönderdim, öyle kapı önünde ne konuşacaklar, böyle barikat olduğunu bilmiyorum, buyursun gelsinler. Davet ettim, benim odamda görüştüreyim, benim odam sakin. Ben de bir konu konuşulacak sanıyorum. Sayın Başarır gelmiş olsa, neyse mesele anlatabilir. Esenyurt'taki polisin uygulamasından mı rahatsız, başka bir hadise mi? Gelmedi." diyerek yaşananları aktardı.

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Kapının önü milletvekilleriyle dolu olduğu için salona girilemediğini belirten Muş, "Gelse Sayın Başarır, meseleyi anlatsa iş çözülecekti." dedi.

KOMİSYON TOPLANTISI BAŞLADI

Tartışmaların son bulması sonrası komisyon toplantısı başladı. Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ile ilgili sunumuna başladı.

Komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

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CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan TBMM’deki gerginlikle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Plan ve bütçe komisyonunda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir sunum yapacaktı bugün. CHP’li milletvekillerinin Bakan Yerlikaya’nın salona girişini engellemek istediklerini biliyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, CHP’li vekillere, ‘Burası milletin meclisi, barikat kurulacak yer değil.’ sözleri ile tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya komisyonda yerini aldı. Gündemde kayyumlar vardı, kayyumlarla ilgili döviz açtı CHP’li vekiller. Bu kapsamda gerginlik yükseldi, fiziksel temasa kadar yürüdü. Mehmet Muş'un bir milletvekilinin dışarı çıkarılmasını istediğini de duyduk, teyitsiz olarak. Tansiyon oldukça yüksek.

Çok alışılmış bir şey değil. Yıllardır takip ediyoruz plan ve bütçe komisyonunu. Gerginlik olsa da milletvekilleri ve bakanlar arsında, nezaketen muhakkak bir tokalaşma olurdu. Tokalaşmanın ardından belki çok ağır ifadeler yer alırdı ama bu şekilde arbedeye varan görüntüler yakın zamanda yaşanmış değil. En son benim hatırladığım 2017 yılında fiziksel bir temasa şahit olmuştum.

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Milletvekilleri komisyonda yerini aldı. Genelde genel kurul aşamasında oluyordu. Bakan Yerlikaya bir saatlik gecikme sonrası komisyonda sunumuna başladı. Bakanlığın 2025 yılı bütçesini komisyonda anlatacak Bakan Yerlikaya.