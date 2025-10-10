GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 5 ilde büyük operasyon! 38 milyon liralık vurgun yapmışlar
HaberlerGündem Haberleri İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 5 ilde büyük operasyon! 38 milyon liralık vurgun yapmışlar

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 5 ilde büyük operasyon! 38 milyon liralık vurgun yapmışlar

10.10.2025 - 08:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 5 ilde büyük operasyon! 38 milyon liralık vurgun yapmışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 il merkezli yapılan nitelikli dolandırıcılık ve online kumar operasyonunda 28 şüphelinin yakalandığını yakalanan kişilerden 16’sının ise tutuklandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 il merkezli ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama’ suçlarına yönelik Jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 38 milyon liralık işlem hacmi bulunan 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya yakalananlardan 16’sının tutuklandığını belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden ‘sahte kiralık ev ve araç satış’ ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Güncel Haberler

Bitlis'te yılın ilk karı yağdı! Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı beyaza büründü
#Gündem

Bitlis'te yılın ilk karı yağdı! Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı beyaza büründü

Ormandan toplanıp kilosu 500 liradan satılıyor! Fiyatı uçtu ama herkes kapış kapış alıyor
#Gündem

Ormandan toplanıp kilosu 500 liradan satılıyor! Fiyatı uçtu ama herkes kapış kapış alıyor

Tarlalara giriyor sonra gözden kayboluyor! Köylüler ne yapacağını şaşırdı! Herkes onu arıyor!
#Gündem

Tarlalara giriyor sonra gözden kayboluyor! Köylüler ne yapacağını şaşırdı! Herkes onu arıyor!