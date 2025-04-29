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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e tepki: Koruma polislerinin bantla kamera kapatma görevi yok

29.04.2025 - 15:07Güncellenme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e tepki: Koruma polislerinin bantla kamera kapatma görevi yok

Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu bir otelde İmamoğlu'nun korumaları tarafından güvenlik kameralarının bantlandığı ortaya çıkmıştı. Bu tartışma üzerinden Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan tepki geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım:

Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.

İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.

Üç… Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır.

Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.

Bakan Yerlikaya, mesajında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün şu paylaşımına da yer verdi:

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