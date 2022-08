İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Temmuzda 68 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlığın temmuz ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, temmuzda PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 25'i orta çaplı olmak üzere 12 bin 377 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 728 operasyon düzenlendiğini belirterek, "Bu operasyonlarda, aralarında 2'si gri, 4'ü turuncu ve 1'i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10'u ölü, 44'ü sağ, 14'ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 56'sı PKK/KCK, 11'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1141 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.



'7 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ'



Operasyonlarda 65 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini kaydeden Çataklı, "Operasyonlarda 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 38 silah, 11 mayın-el yapımı patlayıcı (EYP), 29 el bombası, 119 kilo patlayıcı madde, 5 bin 164 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca temmuz ayında mayın/EYP patlayıcı madde düzeneğiyle planlanan toplam 7 terör eylemi engellenmiştir. PKK/KCK terör örgütünün kış hazırlıklarının bozulması veya sığınaklarının bulunarak etkisiz hale getirilmeleri maksadıyla, 7 Kasım 2021 tarihinde başlatılan Eren Kış Operasyonları tamamlanmış, 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka operasyonlarına başlanmış olup şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar 43 terörist etkisiz hale getirilmiş, 263 mağara/sığınak imha edilmiş, 102 silah, 180 el bombası, 47 mayın/EYP, 375 adet fünye, 2 kilo 943 gram patlayıcı, 24 dürbün, 34 telsiz, 15 bin 758 mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.



'METAMFETAMİN' UYARISI



Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Çataklı, "Temmuz ayında gerçekleştirilen 15 bin 575 operasyonda 19 bin 386 kişi gözaltına alınmış, 1472 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 1760 kilo esrar, 78 kilo skunk, 242 kilo eroin, geçen aya göre yüzde 708 artış ile 380 kilo kokain, 44 kilo sentetik kannabinoid, geçen aya göre yüzde 69 artışla 840 kilo metamfetamin, 30 bin 16 adet captagon, 418 bin 491 adet sentetik ecza, 7 milyon 116 bin 991 kök kenevir ele geçirilmiştir. Çabalarımız sayesinde 2017 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 941 iken 2021'de bu sayı yüzde 71 azalışla 270'e düşmüştür. Burada metamfetamin veya kısa adıyla 'met' olarak bilinen uyuşturucu hakkında gençlerimize ekstra bir uyarı yapmak istiyorum; uzak durun, lütfen uzak durun. Her uyuşturucudan uzak durun, metamfetaminden daha da uzak durun. Çünkü bu maddenin öldürücülüğü çok yüksek, geri dönüşü de neredeyse yok. Dünyada da hem arzı hem de öldürücülüğü arttı. Dolayısıyla bütün toplumun, her vatandaşımızın bu maddeyle ilgili uyanık olması lazım. Maddeyi yakalamak, bu mücadelenin bir ayağıdır diğer ayağı ise toplumun farkındalığıdır. Bu itibarla bu konuya hem gençlerimizin, hem anne babaların dikkatini çekmek isterim" dedi.



'23 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ'



Kadına yönelik şiddete karşı da yoğun mücadele verdiklerini vurgulayan Çataklı, "Bakanlığımızca önemi ve hassasiyeti su götürmez konulardan birisi de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeledir. Bu konuda sıfır tolerans sahibiyiz. Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden aldığımız her çağrıya, karakollara yapılan her başvuruya hemen cevap veriyoruz ve anında müdahalede bulunuyoruz. Öyle ki artık KADES uygulaması başka ülkelere de örnek oluyor. Fransa'dan sonra Belçika'da KADES benzeri bir uygulama hayata geçirildi. Bu ve benzeri uygulamaların yaygınlaşmasını aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede olumlu adımlar olarak görüyoruz. Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında 2021 Temmuz ayına göre yüzde 8 azalışla temmuz ayında 23 kadın yaşamını yitirmiştir" diye konuştu.



'SURİYELİ SAYISI 3 MİLYON 652 BİN 633'



Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının da 514 bin 358'e ulaştığını belirten Çataklı, bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 652 bin 633 kişi olduğunu söyledi. Çataklı, temmuzda meydana gelen trafik kazalarında ise 260 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 bin 286 kişinin de yaralandığını bildirdi. Çataklı ayrıca bugüne kadar kanun hükmünde kararnamelerle 37 bin 934, idari işlemlerde 11 bin 79 kişi olmak üzere emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve mülki idare amirlerinden toplam 49 bin 13 kişinin ihraç edildiğini kaydetti.



'BAZI ÖRGÜT BAĞLANTILARI VAR'



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Yardımcısı Çataklı, Ankara'da 3 cemevine düzenlenen saldırıyla ilgili, "Olayın gerçekleşme süresi oldukça kısa. Buradan da bunun planlandığı anlaşılıyor. 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. İrtibatlarıyla ilgili bazı örgüt bağlantıları da var. Eski Türkiye'nin hayalini kuranlar, hala bu konular üzerinden Türkiye'nin istikrarsızlığa sürüklenebileceğine, hala bu bayatlamış taktiklerin tutacağına inananlar var. Bazen kapılara işaretler bırakarak bir şekilde bunu denemeye çalışıyorlar. Çok şükür ki hem milletimizin ferasetiyle hem de kolluk birimlerimizin dikkati ve kapasitesiyle bu denemelerin hepsi akim kalıyor. Bu son olayda da bu provokatif eylemin failleri üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp adalete teslim edilmiştir. İfade etmek isterim ki geçen yüzyılda kalmış bu ucuz numaralara artık karnımız toktur" dedi.