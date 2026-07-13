Bodrum'da restoranda dehşet anları... Masasına dönerken sırtından vuruldu

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Olay, gece yarısı Bitez sahilinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Restoranda 3 kişiyle yemek yiyen Muhammer Bilik (28) tuvalete gitmek için masadan kalktı. Muhammer Bilik, tekrar masasına döndüğü sırada bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bilik, yürüdüğü sırada arkadan ateş eden saldırgan daha sonra ara sokaktan kaçıp motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar korkuyla kaçıştı.