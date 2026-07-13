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Bodrum'da restoranda dehşet anları... Masasına dönerken sırtından vuruldu

13.07.2026 - 07:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

1Bodrum'da restoranda dehşet anları... Masasına dönerken sırtından vuruldu

Olay, gece yarısı Bitez sahilinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Restoranda 3 kişiyle yemek yiyen Muhammer Bilik (28) tuvalete gitmek için masadan kalktı. Muhammer Bilik, tekrar masasına döndüğü sırada bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bilik, yürüdüğü sırada arkadan ateş eden saldırgan daha sonra ara sokaktan kaçıp motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar korkuyla kaçıştı.

2Bodrum'da restoranda dehşet anları... Masasına dönerken sırtından vuruldu

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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3Bodrum'da restoranda dehşet anları... Masasına dönerken sırtından vuruldu

Öte yandan saldırganın saldırıyı gerçekleştirmeden önce sahildeki diğer mekanlara girip Bilik'i aradığı öğrenildi.