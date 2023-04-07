İçi altın dolu battaniyeyi yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası her ilde olduğu gibi Bayburt'ta da başlatılan yardım kampanyasına destek vermek isteyen Mecnun Şener isimli vatandaş, evinde bulunan iki battaniyenin birini depremzedelerle paylaşmak üzere deprem bölgesine göndermek istedi. Bayburt Belediyesinin başlatmış olduğu yardım kampanyasını duyan Şener, içinde altınlarının bulunduğu battaniyeyi kontrol etmeden, toplama alanına getirerek görevlilere teslim etti.

Eşinin kolyesini, küpelerini, yüzüklerini ve çocuklarının altın bilekliklerini battaniye içine koyan Şener, 2 ay sonra altınlarını bozdurmak için evde bulunan diğer battaniyenin arasına baktığında hayatının şokunu yaşadı. Altınlarını koyduğu yerde bulamayan Şener, kız kardeşini eve çağırıp, evin altını üstüne getirerek, her yerde altınlarını aradı. Birikimini, çocuklarının rızkını yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiğini anlayan Şener ise gerekli yerlere başvuruda bulunarak, mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Yardım araçlarına battaniyeyi teslim ettiğini söyleyen Şener, battaniyenin hangi ile gönderildiğini bilmediğini, belirterek, altınlarını alan depremzedeye çağrıda bulunarak, altınlarını geri istedi.

"Çocuklarımın rızkı olan altınları bulan, alan lütfen geri göndersin"

Asgari ücretle temizlik işçisi olarak çalışan Şener, tüm birikiminin bu altınlar olduğunu kaydederek, "6 Şubat'ta meydana gelen depremde zaman kaybetmeden 7 Şubat tarihinde depremzede kardeşlerimize evimizdeki iki battaniyenin birini gönderdik. Mağdurum, içinde altınlarım vardı. Battaniyeyi Bayburt Belediyesinin başlatmış olduğu kampanya dahilinde görevlilere teslim ettim. Aradan 2 ay geçtikten sonra altınlara ihtiyacım oldu, kız kardeşimle birlikte evi aradık, altınları bulamadık. Bulan, gören varsa lütfen ulaştırsın. Elimdeki battaniyenin aynısıydı, birini deprem bölgesine gönderdik, diğerini de biz kullanıyoruz. Göndermiş olduğum battaniyenin içinde altınlar vardı, kendi elimle oraya koymuş, saklamıştım. Deprem olacağını bilmiyorduk, nereden bilebilirdik. Apar topar battaniyemizi depremzedeler üşümesin diye gönderdik. Altınları bulan kardeşlerimiz yetkili arkadaşlara iletsinler, göndersinler" dedi.

Bir yaşındaki çocuğuna yeni doğan hediyesi olarak eşinin ailesinin hediye ettiği altın bilekliğin de battaniye içerisinde olduğunu ifade eden Şener, bileklikler üzerinde isimlerin yazılı olduğunu söyledi. Kolye ve bilekliklerin üzerlerinde Aylin, Ramazan, Mecnun, Ennure yazılı olduğunu aktaran Şener, "Yani tahmini olarak söylüyorum gramını net bilmiyorum o yüzden 7-8 bin liralık bir maddi değeri vardır altınların. Belki daha fazla da olabilir. Çocuklarımın altınlarıydı, isimleri de yazıyordu üzerine. Eşim Ennure'nin ismi, kızım Aylin'in ve oğlum Ramazan'ın ismi yazılıydı kolyede. Bir adet yüzük vardı, 3 adet künye vardı, zincir kolye vardı. Çocuğumun doğum hediyesi olarak alınan künyesi vardı, üzerine Ramazan-04.11.2020 yazıyor" diyerek konuştu.

"Yardım etmek isterken mağdur olduk"

Tüm birikimini yanlışlıkla deprem bölgesine gönderen Şener, mağdur olduğunu belirtti. Duyarlı vatandaşlardan altınlarını geri isteyerek çağrıda bulunan Şener, depremzedelerin sesine kulak vermesini ve mağduriyetinin bir an önce son bulmasını istedi. "Aradan 2 ay geçmiş ama altınlarım inşallah bulunur" diyerek konuşan Şener, "Yardım etmek isterken mağdur olduk, mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Depremzede vatandaşlardan, duyarlı vatandaşlardan altınlarımı göndermelerini istiyorum, başka bir şey istemiyorum. İnşallah gelir diyoruz, aradan 2 ay geçmiş o ayrı mesele. Bir hafta önce altınlarımızın olmadığını fark ettik. Her yeri döküp, boşalttık, aradık, bulamadık. Kendi elimle bu battaniyenin içine altınları koydum, dolabın üzerine battaniyeyi kaldırdım. 7 Şubat'ta battaniyeyi göndermemle bu iş başımıza geldi" ifadelerini kullandı.