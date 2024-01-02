İBB'den önemli uyarı! İşlem yapmayın çağrısı

İBB'den önemli duyuru diyerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz.