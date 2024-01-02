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İBB'den önemli uyarı! İşlem yapmayın çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bazı telefonlara gelen mesajlarla ilgili açıklama yaptı ve bu mesajlarla ilgili hiçbir işlem yapılmaması konusunda uyardı.

02.01.2024 - 22:39 |
İBB'den önemli uyarı! İşlem yapmayın çağrısı

İBB'den önemli duyuru diyerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz.

İBBden önemli uyarı İşlem yapmayın çağrısı

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