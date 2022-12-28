İBB'de terör incelemesi! Bakan Soylu: İmamoğlu beni arayarak bir konuda yardım istedi

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. 40 yıldır bu mücadelenin içerisinde yaşanmışlıklar var. Ödediği büyük bedeller var. Dolayısıyla çok büyük tecrübesi var.

DEVLET ÖNLEMLER ALIR

Altını çizerek söylüyorum. Dağdaki terörle mücadele ne kadar zorsa, bu o kadar veya ondan biraz daha zordur. Çünkü dağdaki teröristi biliyorsunuz kendisini terörist olduğunu tanımlıyor. Ona terör örgütü tarafından yüklenmiş bir vazife var. Bu sebeple devlet bunun için kendi adına kararlar ve önlemler alır.

900 YILA YAKIN CEZALAR ÇIKTI

Bizim aldığımız Terörle Mücadele Kanunu, 15 Temmuz sonrası çıkan kanunlar, kararnameler. Zaman zaman terörle iltisatlı belediyelere görevlendirmeler yapıldı. Buradan yöneticilere 900 yıla yakın cezalar çıktı.

BİZİM BAKANLIĞIMIZDAN 50 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÇIKARILDI

Doğu ve Güneydoğu'da PKK/KCK ile irtibatlı oldukları belediyeler, personeller, soruşturma neticesinde görevden alındılar. İrtibatlı ve iltisaklı olan yaklaşık 165 bin kişi kamudan çıkarıldı. Ve yine bizim Bakanlığımızdan 50 bini aşkın kişi çıkarıldı. Yani devlet PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ile mücadele ediyor. Hepsiyle mücadele ediyor.

KAMUYU BÜYÜK TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN ARINDIRDIK

Bu devleti tüm terör örgütlerinden temizlemek ve sızmayı önlemek için ortaya koyduğumuz cansiper bir sonucudur. Zorlu bir sürecin sonucunda Allah'a şükürler olsun kamuyu çok büyük bir şekilde terör örgütlerinden arındırdık. Bu yüzde yüz müdür? Elbette biliyorsunuz ki kriptosu var.

DEVLET ÇADIR YÖNETİMİ DEĞİLDİR

Devlet dediğiniz bir çadır yönetimi değildir. Kimse kusura bakmasın. Kuralları, ilkeleri, anayasası var.

Onlar arzu ediyor ki Ağustos'un sonunda ziyaret ettikleri terör örgütü üyesi olduğu için hapiste yatan Diyarbakır Eski Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve onun gibilere dokunulmasın...

Biz hiç ikiyüzlü olmadık. Bugün CHP'de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak anlatmaya çalışanlar boşuna çırpınış içinde. Biz samimi insanı yüzünden anlarız. Bu bahsettiğim kişi İmamoğlu. Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. 'CHP beni sevmiyor, bana yardımcı olabilir misiniz' dedi Bir taraftan işine geldiği zaman alttan almasını bileceksin. bir taraftan hakaret edeceksin. Bu ikiyüzlülüktür. Bunu tarihin akışına bırakıyorum.