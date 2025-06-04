İBB soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen dört ayrı 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Diğer yandan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen ve aralarında belediye başkanlarıyla, başkan yardımcılarının da bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri saat 10.00 itibariyle başladı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Savcılık tarafından ifadeleri alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın asistanı Gürkan Polat, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Milletvekili Özgür Karabat'ın danışmanı Sırrı Küçük, Osmaniye Kadirli Belediyesi'nde işçi olan Can Zafer Yaman, Beşiktaş Belediyesi'nde eğitmenleri Şazime Sena Çelik, Görkem Kızılayak ve soruşturmada ismi geçen şirketlerin ortak, yetkili ve çalışanları olan Ebubekir Akın, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Yusuf Yadoğlu, Fikri Demir, Songül Demir, İsmet Abacı, Hakan Ateş, İsmail Yalçın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL İSTEMİ

Operasyonda gözaltına alınan Bektaş Y., Caner V., Fahri A., Fatih Y., Ozan İ. ve Halil S. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartı uygulanması talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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TUTUKLANDILAR

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde yeniden savunmaları alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın asistanı Gürkan Polat ve Büyükçekmece Belediyesi çalışanı Halil S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.