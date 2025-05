İBB soruşturması! Ev hapsi verilen Seyfi Beyaz'ın ifadesi ortaya çıktı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün ev hapsi kararıyla tahliye edilen Seyfi Beyaz, dört farklı tarihte ifade verdi. İkinci ifadesinde "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" şeklinde beyanda bulunan Beyaz, dördüncü ifadesinde ise "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık 15 sayfa ifade veren Seyfi Beyaz’ın ifadelerinin, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle hakkında adli kontrol kararı verildiği ortaya çıktı.

'3 MİLYON LİRA VERİRSENİZ İSKÂNINIZI ALIRIM DEDİ'

İş insanı Seyfi Beyaz son ifadesinde, "Ben örgüt üyesi olmadığımdan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ben daha önce 3 defa ifade verdim. Bildiklerimi anlattım. Ancak bazı olayların üzerinden zaman geçtiği için hepsini o an hatırlamam mümkün değildi. Aklıma gelen diğer olayları da paylaşmak istedim ve bu kapsamda ek ifade talebinde bulundum. İlk olarak anlatmak istediğim olay, bir projede iskan almak için Adem Soytekin’e verilen 3.000.000 TL’den bahsetmek istiyorum. Biz iskanı alamadığımız için yaklaşık 200 daire sahibi bize dava açtı. 580 daire de Kemal Şahin’in, arsa sahibi olarak binada hakkı bulunuyordu. O da bizden talepte bulunacaktı. Bu yüzden iskanı bir an önce almak zorundaydık.Binayı ruhsat eki ve projesine uygun olarak yapmamıza rağmen iskanımızı alamıyorduk. Bu konuda Adem Soytekin ile görüştük. İskan alamadığımızı kendisine söyledik. O da '3 milyon lira verirseniz iskanınızı alırım' dedi. Daha önce kendisine bu konudan dolayı daire vermek zorunda kalmıştık. Ancak buna rağmen iskanımız verilmedi; mağdur edildik. Arsa sahibi ve daire sahiplerinin baskısına maruz kaldık. Elektrik, su gibi abonelikler yapılmadı. Trafoda yangın çıktı. Su olmadığı için can ve mal güvenliği tehlikeye düşmüştü.Adem, bu parayı vermememiz halinde iskan alamayacağımızı belirtti.Adem ile bu süreçte görüşen kişi Oktay Hamzaoğlu’dur. Bunun üzerine ortaklarla görüşme yaptık. Talebi kabul ettik ve 3 milyon lirayı KDV’siyle birlikte Adem’e ödedik. Ortaklardan İsa Ünal, parayı resmi olarak çıkarabileceğimizi, bunun için de Adem’in fatura kesmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine 3 milyon 540 bin liralık fatura kesti. Bunları dosyaya ibraz edeceğim.Bu ödemenin üzerinden 3-4 ay geçtikten sonra Oktay Hamzaoğlu beni aradı. 'Adem ile görüştüm, iskan vermiyorlar. Bir de sen görüş' dedi. Adem’in beni görüşmek için beklediğini söyledi. Bunun üzerine görüşmeye gittim. Adem ile otururken Veysel Erçevik’i çağırdı. Hatırladığım kadarıyla Veysel Erçevik o dönem belediye başkan yardımcısıydı. Kendisiyle de bu zamana kadar bir defa görüştüm. Bu görüşmede Veysel 100 bin lira talep etti. Parayı vermemiz halinde iskanı vereceğini söyledi. Teklifini kabul ettim. 1-2 gün içerisinde bu para, Oktay Hamzaoğlu’nun muhasebecisi aracılığıyla Adem Soytekin’e teslim edildi. Parayı teslim ettikten 2 gün sonra da iskanımızı aldık. İskan tarihimizle paranın verilme tarihi tespit edilebilir ve sinyal bilgilerinden de biraraya geldiğimiz teyit edilebilir. İskana ilişkin evrakları dosyaya sunacağız. 12 Kasım 2019 tarihinde binanın iskanının verildiğini öğrendim" dediği öğrenildi.

'DAİRE VE PARALARI RIZAEN VERMEDİK'

Beyaz ifadesinin devamında, "İkinci olarak, Basın Ekspres’te Adem Soytekin’in, Ertok isimli firmayla ortak yaptığı bir projenin ortaklarından biri de Mehmet Murat Çalık’tır. Bu hususu birkaç kişiden de duydum.Süreçte yaşadıklarımızı kardeşim de detaylı olarak anlattı. Ortak iş yaptığımız için bahsettiği hususlara ben de vakıfım. Samimi bir şekilde de tüm bildiklerimi anlattım. Verdiğimiz daire ve paraları rızaen vermedik. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık. İnşaat işiyle uğraşan birçok kişi benzer muameleye maruz kalmıştır. Belediyelerin çalışma yöntemi de bu şekildedir. Talepleri karşılanmazsa iskan ve ruhsat süreçlerini sonuçlandırmazlar. Kimse de belirtilen bu tutarları rızaen, kendi isteğiyle vermek istemez. Bu hususların da gözönüne alınmasını istiyorum. Yaklaşık 1,5 aydır cezaevindeyim. Serbest bırakılmayı, mağduriyetimin sona erdirilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştuğu bilgisi edinildi.